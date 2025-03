Gilardino Lazio, l'ex Genoa possibile post Baroni? Le ultime

Gilardino Lazio, l’ex tecnico del Genoa risulterebbe essere il primo nome come possibile erede di Baroni in caso di addio del toscano

La sconfitta di Bologna e i risultati recenti non esaltanti della Lazio, stanno facendo riflettere con particolare attenzione il club biancoceleste, che certamente non apprezza questo simile rendimento nonostante sia ancora tutto in gioco sia in Europa, che in serie A.

Secondo quanto viene riportato da Calciomercato.com, Fabiani ha sottolineato che l’ex Verona non rischia attualmente l’esonero e la sua posizione per il finale di stagione è tranquilla, ma il club avrebbe congelato l’eventuale futuro a Giugno a bocce ferme. Il sito sportivo online spiega come Lotito stia comunque guardando i nomi su cui puntare.

Il primo che spunta è quello di Gilardino, il quale è stato individuato come il nome ideale visto che la Lazio ha come obiettivo primario quello di far crescere i giovani, ma in caso di fumata nera l’eventuale allenatore sarebbe su quella lunghezza d’onda ossia profili giovani