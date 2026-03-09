Gila, difensore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 28esima giornata contro il Sassuolo di Grosso

Gila, difensore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 28esima giornata di Serie A 2025-2026 contro il Sassuolo di Grosso. Le sue parole rilasciate per DAZN:

MOTIVAZIONI – «Le motivazioni le devi trovare nella partita. Servirà una squadra motivata e determinata. Sappiamo che nelle ultime tre partite non siamo stati noi, soprattutto contro il Torino, vero che in Coppa abbiamo fatto una buona gara ma lì è facile essere motivati a dobbiamo esserlo anche questa sera».

ATALANTA E SASSUOLO – «La partita di ritorno con la dea la dovremo affrontare meglio. Dobbiamo essere coscienti che il Sassuolo sta bene quindi dovremo scendere in campo come contro l’Atalanta, solo così possiamo conquistare i tre punti. Mi sento bene, in questa situazione dobbiamo fare tutto per la squadra».

MOTTA – «Motta? Spero che faccia un esordio dove si vince, dove si diverte. Non è facile perché c’è pressione ma noi compagni abbiamo il compito di farlo rimanere tranquillo».

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