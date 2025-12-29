Gila, il Milan pronto a muoversi in anticipo: il piano di Tare per beffare la concorrenza e la posizione di Lotito sullo spagnolo

Gila, il Milan vuole portare il difensore già a gennaio alla corte di Allegri. Tare lo conosce molto bene e punta ad anticipare la concorrenza

Il Milan prova a giocare d’anticipo sul mercato e mette nel mirino Gila, uno dei difensori più seguiti in vista delle prossime finestre di trasferimento. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club rossonero avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del calciatore, grazie anche al lavoro del direttore sportivo Igli Tare, che conosce molto bene l’ambiente biancoceleste.

L’idea del Milan è chiara: provare a portare Gila a Milano già nel mercato di gennaio, così da consegnare ad Allegri un rinforzo importante per il reparto difensivo. Lo spagnolo è considerato un profilo ideale per età, caratteristiche tecniche e margini di crescita, elementi che rientrano perfettamente nei parametri del progetto rossonero. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2027, la trattativa per il rinnovo con la Lazio appare sempre più complicata, fattore che alimenta l’interesse dei top club.

Su Gila non c’è solo il Milan. Il difensore è seguito con attenzione anche da diverse squadre europee e italiane, tra cui spicca l’Inter. I nerazzurri, però, sembrano orientati a muoversi soltanto in estate, quando il reparto arretrato subirà una profonda rivoluzione con le probabili uscite di Acerbi e de Vrij. Proprio questa tempistica potrebbe favorire il Milan, deciso ad accelerare per bruciare la concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

La Lazio, dal canto suo, osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Una possibile cessione di Gila non sarebbe priva di conseguenze economiche: il club biancoceleste, infatti, dovrebbe riconoscere il 50% della futura rivendita al Real Madrid, come previsto dagli accordi siglati nel 2022. Fu proprio Igli Tare, allora direttore sportivo della Lazio, a portare Gila in Italia per una cifra di circa 6 milioni di euro.

Questo dettaglio rende la trattativa ancora più delicata, poiché la Lazio dovrà valutare con attenzione tempi e cifre di un’eventuale cessione. Il Milan resta alla finestra, consapevole che muoversi in anticipo può fare la differenza. Gila è diventato uno dei nomi più caldi del mercato e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il suo futuro.