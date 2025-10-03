Lazio, parla Gila: «Torino? Ci aspetta una partita complicata. Io credo molto nelle potenzialità di questa Lazio. Sarri? Ora è più sereno»

Lazio, il difensore spagnolo Gila parla alla vigilia della sfida di Serie A: «Io credo molto nelle potenzialità di questa Lazio»

In preparazione alla partita tra Lazio e Torino, il difensore spagnolo Mario Gila ha concesso un’intervista al match program pubblicato sul portale ufficiale della società biancoceleste. Le sue parole:

VITTORIA GENOVA – «Tante cose, perché venivamo da una settimana difficile. Vincere su un campo come quello del Genoa era fondamentale e ora ci permette di affrontare la gara contro il Torino in modo più positivo»

TORINO – «Ci aspetta una partita complicata, sappiamo come giocano perché conosciamo Baroni. Sarà un piccolo vantaggio ma dovremo andare al 100% per dare continuità alla vittoria di Genova e migliorare la nostra classifica»

CREDERCI – «Credo molto nelle potenzialità di questa Lazio. Siamo una squadra in crescita con un progetto importante, con il tempo faremo grandi cose. Abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi. Cancellieri? Sono felice per lui, abbiamo un bel rapporto.Spero che continui così perché sappiamo quanto può darci, abbiamo bisogno del suo talento»

SARRI – «Un Mario equilibrato, che controlla meglio i momenti della partita e lavora per essere un leader. Ora sono più maturo, due anni fa ero un cavallo pazzo. (ride, ndr). Sono felice della sua fiducia, lo rispetto molto. Il mister ora è più sereno e questo lo trasmette anche a noi»

PADRE – «Tanto, la testa conta più del fisico. In campo si vede se uno è sereno fuori. Essere circondato da persone che ti vogliono bene è fondamentale, spero che in futuro si capisca che noi calciatori siamo esseri umani e non dei robot»

LAZIO – «È impossibile non affezionarsi alla Lazio, sento un grande senso di appartenenza. La Lazio mi ha permesso di diventare un vero calciatore professionista, le difficoltà dei primi mesi mi hanno insegnato molto. Qui ho trovato anche l’amore, sono felice e ringrazierò per sempre chi mi ha dato questa opportunità»

NESTA – «Purtroppo no! Sono però sicuro che arriverà presto il momento»