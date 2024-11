Gila, un “rimpianto” con la Lazio: svelata la partita che rigiocherebbe

Gila tra partite ottime e gare che giocherebbe con la Lazio, passando per il suo idolo e il difensore migliore del mondo

Mario Gila nel corso dell’intervista rilasciata nella rubrica ‘match program’ di Lazio-Bologna, ha parlato di qual è stata la sua miglior partita e quale rigiocherebbe. Poi ha svelato anche il suo idolo. Queste le dichiarazioni:

PARTITA PERFETTA E PARTITA DA RIGIOCARE – «Una partita perfetta contro il Bologna anche se abbiamo perso o la seconda contro il Celtic perché era la prima che facevo in Champions. Una partita che rigiocherei è la Supercoppa contro l’Inter, abbiamo sofferto tantissimo come gruppo. Penso avremmo potuto dare molto di più».

IL SUO IDOLO E IL DIFENSORE MIGLIORE OGGI – «Il mio primo idolo è stato Sergio Ramos, il suo stile e quello che trasmette in campo, mi sono allenato con lui al Real è una persona che mi piace molto. Per me il difensore centrale più forte al mondo è Gvardiol».