Gila, contro il Napoli solleva il muro, Lukaku completamente disinnescato

Le pagelle di Gila: il centrale tra i migliori in campo: lotta e vince molti duelli e annulla il pericolo Lukaku, insuperabile al Maradona

Altro clean sheet della Lazio: contro il Napoli i partenopei hanno solo una grossa occasione nell’inizio della partita. Dopo i biancocelesti mettono su un muro, dove si esalta in ogni duello Gila: lo spagnolo, in coppia con Romagnoli prima e poi Gila, doma Lukaku e fa passare a Provedel una serata relativamente tranquilla. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Scatta in lungo e in largo per coprire tutte le zone da cui possono arrivare pericoli. Apprezzabile anche il modo in cui partecipa alla costruzione dal basso».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Marcature a tagliola, interventi rapaci in anticipo. Insuperabile».

TUTTOSPORT 6.5 – «Determinante nei duelli aerei, preciso quando c’è da smistare i palloni».

IL MESSAGGERO 7 – «Sempre in anticipo su Lukaku, non azzarda l’uscita con la palla al piede come aveva fatto a Parma provocando il raddoppio emiliano. Uscito Romagnoli, prende il comando della difesa».

IL MATTINO 6.5 – «Si oppone con il petto alla prima vera grande occasione del Napoli targata McTominay. Poi qualche sportellata con Lukaku e tanta ordinaria amministrazione».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Neutralizzato Lukaku, che non riesce mai a rendersi pericoloso anche per l’ottima prestazione del centrale spagnolo».