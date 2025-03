Gila Lazio, il difensore è una garanzia per Baroni: avrà il compito di arginare la bestia nera Gimenez

Condividi via email

Gila Lazio, il difensore biancoceleste sta crescendo in continuazione e questa sera affronterà una prova di maturità contro il Milan

Mario Gila è sempre più un pilastro difensivo di questa Lazio e Baroni non può farne a meno, soprattutto questa sera a San Siro contro il Milan. Come riporta Il Corriere dello Sport, il centrale spagnolo dovrà fornire una prestazione di alto livello per arginare l’attacco rossonero.

Soprattutto se si parla di Santiago Gimenez, vera e propria bestia nera con 5 gol contro i biancocelesti quando vestiva la maglia del Feyenoord.