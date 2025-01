Gila Lazio, lo spagnolo fa chiarezza sul futuro: «Qui mi sento felice ed importante, per il futuro ho un sogno»

Gila Lazio, il difensore spagnolo fa chiarezza sul suo futuro: «Qui mi sento felice, importante e al centro del progetto: ho un solo sogno»

Mario Gila nella conferenza stampa della vigilia di Lazio Real Sociedad ha parlato del suo futuro, per lui ancora a tinte biancocelesti nonostante l’interesse di Inter e Juve per l’estate.

RUOLO ALL’INTERNO DELLA SQUADRA E CONVOCAZIONE NAZIONALE – «Mi sento molto importante per la Lazio in questo progetto triennale, mi sento felice qua e importante. Adesso mi sento un giocatore importante e penso solo alla Lazio. Nazionale? Vorrei esserci, mi sento pronto e preparato: per me è un sogno e ci penso molto e vorrei esserci presto».