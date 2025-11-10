Gila Lazio, il difensore biancoceleste tra elogi e critiche: cosa scrivono i giornali dopo San Siro? Le valutazioni e tutti i dettagli

Gila Lazio, il difensore sotto la lente: tra applausi e perplessità dopo San Siro. Giudizi, pagelle e retroscena

Mattia Zaccagni ha brillato per le sue doti offensive, ma a San Siro anche Mario Gila ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo. Nonostante i due gol incassati dalla Lazio contro l’Inter, il centrale spagnolo ha mostrato solidità e concentrazione, distinguendosi per puntualità negli interventi e capacità di mantenere compatta la linea difensiva. Per gran parte della gara ha limitato le iniziative degli attaccanti nerazzurri, riducendo al minimo i pericoli per Provedel, senza avere responsabilità dirette sulle reti di Lautaro Martinez e Bonny.

La sua prestazione, ordinata e attenta, non è passata inosservata. Le pagelle dei quotidiani hanno infatti riconosciuto il buon lavoro dell’ex difensore del Real Madrid, premiandolo con valutazioni generalmente sufficienti e, in alcuni casi, anche superiori. Un segnale che conferma la crescita di Gila e la sua capacità di farsi trovare pronto in partite di alto livello come quella di Milano

CORRIERE DELLO SPORT – Gila 5,5;

GAZZETTA DELLO SPORT – Gila 6,5;

TUTTOSPORT – Gila 5,5;

