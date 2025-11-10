 Gila Lazio, il difensore biancoceleste tra elogi e critiche: cosa scrivono i giornali dopo San Siro? Le valutazioni e tutti i dettagli
Connect with us

News

Gila Lazio, il difensore biancoceleste tra elogi e critiche: cosa scrivono i giornali dopo San Siro? Le valutazioni e tutti i dettagli

News

Lazio, dove bisogna migliorare per raggiungere il grande salto? La situazione attuale non lascia dubbi

News

Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino di due squadre molto importanti. Ecco le sue novità!

News

Mussolini ritornerà nella Capitale? Sentite cosa ha detto il gioiello scuola Lazio sulla stagione attuale

News

Sarri, richieste importanti in vista del calciomercato della Lazio. Cosa risulta per gennaio?

News

Gila Lazio, il difensore biancoceleste tra elogi e critiche: cosa scrivono i giornali dopo San Siro? Le valutazioni e tutti i dettagli

Lazio news 24

Published

32 minuti ago

on

By

Gila
Gila

Gila Lazio, il difensore sotto la lente: tra applausi e perplessità dopo San Siro. Giudizi, pagelle e retroscena

Mattia Zaccagni ha brillato per le sue doti offensive, ma a San Siro anche Mario Gila ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo. Nonostante i due gol incassati dalla Lazio contro l’Inter, il centrale spagnolo ha mostrato solidità e concentrazione, distinguendosi per puntualità negli interventi e capacità di mantenere compatta la linea difensiva. Per gran parte della gara ha limitato le iniziative degli attaccanti nerazzurri, riducendo al minimo i pericoli per Provedel, senza avere responsabilità dirette sulle reti di Lautaro Martinez e Bonny.

La sua prestazione, ordinata e attenta, non è passata inosservata. Le pagelle dei quotidiani hanno infatti riconosciuto il buon lavoro dell’ex difensore del Real Madrid, premiandolo con valutazioni generalmente sufficienti e, in alcuni casi, anche superiori. Un segnale che conferma la crescita di Gila e la sua capacità di farsi trovare pronto in partite di alto livello come quella di Milano

CORRIERE DELLO SPORT – Gila 5,5;

GAZZETTA DELLO SPORT – Gila 6,5;

TUTTOSPORT – Gila 5,5;

LEGGI ANCHE – Inter Lazio, altra bocciatura per l’attaccante biancoceleste Dia: i giornali durissimi con lui, ecco le valutazioni sul suo momento no

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.