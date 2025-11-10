 Inter Lazio, altra bocciatura per l'attaccante biancoceleste Dia: i giornali durissimi con lui, ecco le valutazioni sul suo momento no
Dia
Dia

Inter Lazio, nuova bocciatura per Boulaye Dia: la stampa non fa sconti all’attaccante biancoceleste, ecco i giudizi

Le critiche nei confronti di Boulaye Dia continuano a intensificarsi dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter a San Siro. L’attaccante senegalese, ancora una volta, non è riuscito a imporsi come punto di riferimento offensivo, mostrando difficoltà nel trovare spazio e incisività all’interno del gioco della squadra. La sua presenza in campo è apparsa marginale, lontana dalle aspettative riposte in lui.

Gran parte delle sue difficoltà è dipesa dalla marcatura serrata di Acerbi, che con la sua esperienza nell’uno contro uno ha limitato ogni tentativo di Dia di rendersi pericoloso. L’attaccante non è mai riuscito a impensierire Sommer e ha faticato a inserirsi nella manovra collettiva, risultando spesso isolato e poco coinvolto nelle azioni offensive.

Questa prestazione opaca ha trovato riscontro anche nelle valutazioni della stampa sportiva, che gli ha assegnato voti insufficienti. Dia si conferma così uno dei giocatori biancocelesti più in difficoltà nel mantenere continuità, alimentando dubbi sulla sua capacità di diventare un elemento determinante per la squadra.

I VOTI DEI GIORNALI

CORRIERE DELLO SPORT – Dia 5;

GAZZETTA DELLO SPORT – Dia 5;

TUTTOSPORT – Dia 5;

