Gila Lazio, titolare inamovibile di Baroni ha attirato l’attenzione delle big d’Europa e di De La Fuente. I dettagli

Gila Lazio, il ct della Nazionale spagnola ha notato il biancoceleste e ora lo vuole convocare. I dettagli

Mario Gila non appena arrivato alla Lazio si pensava che per lui non ci fosse spazio, ora è indispensabile per Baroni.

Il rendimento di Gila non è passato inosservato in Spagna, tanto che, come riporta il Corriere dello Sport, il ct De la Fuente lo sta facendo seguire per convocarlo nel 2025.