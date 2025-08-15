Gila Lazio, lo spagnolo sogna in grande: «Abbiamo qualità e talento, oltre a un giocatore come Pedro che è una forza»

Gila Lazio, ecco qual’è l’obiettivo del giocatore biancoceleste per la prossima stagione di Serie A: le sue parole

Mario Gila, difensore della Lazio, ha raccontato le proprie sensazioni e gli obiettivi stagionali ai microfoni di Radio Marca durante la trasmissione El Marcadort. L’ex Real Madrid ha toccato temi che spaziano dal campionato italiano al legame con Maurizio Sarri, passando per il fascino del derby della Capitale.

«Abbiamo qualità e talento, oltre a un giocatore come Pedro che è una forza in campo e un esempio per lo spogliatoio. Non avere le coppe europee quest’anno ci permetterà di preparare meglio le gare di campionato. L’obiettivo è tra Conference League ed Europa League, ma se arrivassimo in Champions sarebbe pazzesco».

Per il centrale spagnolo, partire col piede giusto sarà determinante: «È importante vincere la prima partita per affrontare le successive con fiducia».

Non poteva mancare un passaggio sul derby con la Roma: «Qui il calcio è molto acceso. Quella partita è la più importante in Italia e può segnare l’inizio della stagione».

Sul rapporto con Sarri, Gila ha parole di grande stima: «È un allenatore speciale, tradizionale e con idee chiare. Se continuiamo a seguirlo e capiamo le sue esigenze, arriveranno cose molto belle».

Ripensando alle tappe della sua carriera, il difensore ricorda l’emozione della prima convocazione: «È stata una delle giornate più belle della mia vita calcistica». E torna anche sul periodo al Real Madrid: «Giocare lì è come entrare in un altro pianeta. Devo tanto a Raúl, il tecnico che avevo nel Real Madrid Castilla: ti fa diventare un calciatore, ti fa maturare e ti toglie le stupidaggini che puoi fare da giovane».

Il legame con i Blancos rimane forte: «Il fatto che il mio nome venga ancora accostato al Real mi fa piacere. È importante essere tenuto in considerazione».

Con ambizione e realismo, Gila sa che la strada verso la Champions è difficile, ma il difensore spagnolo appare determinato a dare il massimo per trasformare quel sogno in realtà.