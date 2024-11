Gila elogia Kroos: «Era un calciatore strepitoso che incideva molto nelle partite»

Gila, il giocatore biancoceleste rilascia un intervista parlando del suo idolo calcistico ed elogiandolo sulle sue qualità

Alla vigilia di Lazio-Bologna, ai microfoni del canale ufficiale del club biancoceleste ha parlato Gila il quale si esprime con parole di elogio nei confronti di Kroos suo idolo

PAROLE – Toni Kroos. Non rubava l’occhio come gli altri ma faceva vincere le partite dettando il ritmo della partita, era una follia come giocatore. Il talento di Isco invece è andato un po’ sprecato, aveva una qualità pazzesca; eccezionale. Purtroppo i tanti infortuni hanno condizionato la sua esperienza al Real Madrid