Gila a Sky: «E' importante vincere questa gara, all'andata...»

Gila, il giocatore biancoceleste prima della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il match ai microfoni di Sky

PAROLE – Sappiamo che è importante vincere questa partita, all’andata abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Sappiamo che è una squadra che in diverse situazioni della partita soffre e dobbiamo approfittarne. Cattiveria? Ha ragione il mister, penso che in Europa siano partite più difficili che non se ne giocano tante durante l’anno ed è più difficile abituarsi alla competizione. Dobbiamo fare un lavoro più cattivo in difesa e in attacco per andare avanti nella competizione