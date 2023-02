Gila a Lazio Style Channel: «Raggiunto l’obiettivo della qualificazione, io sento la fiducia»

Mario Gila, difensore della Lazio, ha commentato la qualificazione raggiunta agli ottavi di Conference League: le sue parole

Intervenuto a Lazio Style Channel nel post-partita di Cluj-Lazio, Mario Gila ha dichiarato:

«Il campo non era in condizioni che ci piacciono però sapevamo quello che dovevamo fare. Ci siamo riusciti a qualificarci che è la cosa più importante. Mi sento bene e contento per aiutare la squadra. So che l’allenatore ha fiducia in me, devo approfittare dei minuti che mi dà. Aiutare la squadra è la cosa più importante e mi fa stare bene, sono contento della qualificazione. Traguardo Champions? Si sappiamo che è uno degli obiettivi della squadra, noi andiamo partita dopo partita. Adesso finisce questa e pensiamo subito a quella contro la Sampdoria, dobbiamo vincere e portare i tre punti a casa».