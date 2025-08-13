Gigot Lazio, il club ha deciso il suo futuro: ecco cosa ne sarà di lui!

Gigot Lazio, arrivano novità importanti con il club sembrerebbe aver deciso il suo futuro, ecco cosa ne sarà di lui!

Il mercato in uscita della Lazio entra in una fase decisiva, con il campionato che si avvicina rapidamente. Maurizio Sarri sta cercando di definire con chiarezza la lista dei giocatori su cui fare affidamento e quelli che potrebbero lasciare Formello. L’obiettivo è ridurre la rosa in vista della prossima stagione di Serie A, mantenendo alta la competitività e liberando risorse per eventuali innesti dell’ultimo minuto. In difesa, alcune scelte sono già state fatte. Patric rimane una figura incerta, a causa di una condizione fisica da monitorare, ma la sua conoscenza del sistema di Sarri gli conferisce una posizione favorevole. Provstgaard, invece, è visto come un giovane su cui lavorare con calma, dato il potenziale che ha già dimostrato.

Tuttavia, c’è un nome che sembra ormai destinato a non far parte dei piani tecnici per la prossima stagione. Nonostante l’impegno, le prestazioni di Samuel Gigot in allenamento e nelle amichevoli non hanno convinto lo staff, portando alla rapida definizione delle gerarchie, che lo vedono in posizione sfavorevole. Il difensore francese, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nella squadra. La sua esperienza internazionale non è stata sufficiente a colmare il divario con i compagni più esperti, e l’impressione è che la sua avventura in biancoceleste potrebbe essere vicina alla conclusione.

Su di lui ci sarebbero interessamenti da club della Ligue 1, ma soprattutto proposte concrete dal Qatar e da Dubai, che potrebbero offrirgli contratti importanti. La pista mediorientale sembra essere la più probabile, sia per ragioni economiche che per le tempistiche di mercato scrive La Gazzetta dello Sport. Per la Lazio, la cessione di Gigot rappresenterebbe una doppia opportunità: ridurre il monte ingaggi e fare spazio a un difensore più adatto alle esigenze di Sarri. Il tempo stringe, e il futuro di Gigot potrebbe essere deciso entro poche settimane.