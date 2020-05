Lazio, addio a Gigi Simoni: da tempo in gravi condizioni

Luigi Simoni ci ha abbandonato questa mattina a 81 anni. Tra le tante squadre ha allenato anche la Lazio nel 1985

Ci sono notizie che non si vorrebbero mai dare, notizie che riescono ad incupire una giornata soleggiata come quella di oggi.

Purtroppo in mattinata Luigi Simoni ci ha lasciati. l’ottantunenne da tempo era in gravi condizioni, come si apprende da Il Mesaggero. Nella sua storica carriera ha allenato squadre blasonate come la Lazio nel 1985 e l’Inter nel 1998, con cui vinse la Coppa Uefa proprio contro i biancocelesti. La società capitolina su Twitter ha espresso la propria vicinanza alla famiglia.

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Simoni e si uniscono al dolore della famiglia pic.twitter.com/ZwFwZXDuhx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 22, 2020