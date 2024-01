De Canio sicuro: «Derby non decisivo per la stagione. Ecco chi passa»

Gigi De Canio, noto allenatore, ha parlato del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma in programma oggi alle 18: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Gigi De Canio ha parlato così del derby di Coppa Italia:

«Siamo a metà della stagione, mi sembra eccessivo. I conti si fanno sempre alla fine. Obiettivamente è una valutazione eccessiva, perché c’è ancora molto in ballo. Mi aspetto una partita in cui la Lazio è discontinua, ma ultimamente è in condizione di riuscire a raccogliere anche buoni risultati, ma questo è sempre il derby. Punto più sul potenziale della Roma. La Lazio è troppo a corrente alternata. Non c’è quella continuità, come si è lamentato spesso Sarri».