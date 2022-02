Giannichedda: «Se si decide di prendere Sarri bisogna dargli determinati giocatori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuliano Giannichedda ha parlato della Lazio di Sarri a Juventusnews24.com: le sue dichiarazioni

Da ex calciatore che conosce a fondo l’ambiente della Lazio, pensa che Sarri sia l’allenatore giusto per i biancocelesti? Cosa non ha funzionato a suo modo di vedere nella sua esperienza sulla panchina della Juve?

«Sarri è sicuramente un ottimo allenatore, ma ha un calcio particolare. Se un presidente decide di prendere Sarri deve dare a Sarri giocatori con caratteristiche molto precise. La Lazio veniva da tanti anni di gioco molto diverso: ora c’è bisogno di tempo per l’allenatore e per i giocatori. Sarri sta facendo un buonissimo lavoro: si può sempre migliorare, ma a uno come lui vanno dati giocatori con determinate caratteristiche».

