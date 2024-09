Giannichedda: «Lazio piazza DIFFICILE, ho visto tanta VOGLIA. Su Rovella e Pellegrini...»

Le parole di Giuliano Giannichedda a Radio Laziale sull’avvio di campionato della Lazio, su Rovella e su Pellegrini

Intervenuto ai microfono di Razio Laziale, Giuliano Giannichedda ha commentato l’avvio di campionato della Lazio, lasciando alcune dichiarazioni su due giocatori in particolare.

LAZIO – «Nelle prime tre giornate è piaciuta la voglia di tutti, di far vedere che sono tutti giocatori importanti. In estate sono andati via tanti leader, gli altri ora devono crescere a livello di personalità. Castellanos sta dando qualcosa in più, anche Zaccagni con la fascia ha più responsabilità. Romagnoli anche ce l’ha dentro, devono trascinare gli altri. Il percorso è lungo in una piazza difficile come la Lazio».

ROVELLA – «Rovella? È un giocatore dinamico, ha caratteristiche simili alle mie. Ha grande personalità, può crescere, ma quest’anno deve consacrarsi. A livello di dinamismo poi c’è Guendouzi, insieme possono migliorare tanto. Mercato? Ormai è il passatempo di tutti durante l’estate. Vendere o comprare adesso è difficile, i giocatori costano tantissimo. Bisogna andare su obiettivi concreti, la Lazio ci ha provato ma per varie questioni non è riuscita a chiudere un grande colpo. Il mercato per me dura troppo, quando inizia il campionato dovrebbe essere già chiuso. Io mi sarei aspettato dalla società un acquisto in più».

PELLEGRINI – «Pellegrini? C’è già Nuno Tavares che ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, ma a livello fisico non dà garanzie. Pellegrini è giovane, può crescere, è mancino e la Lazio non ne ha tanti. Sicuramente avranno parlato con Baroni e lo staff e staranno prendendo la loro decisione. Poi è chiaro, se arriva una proposta dall’estero il giocatore ci pensa, soprattutto se non è al centro del progetto».