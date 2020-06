Lazio, Giannichedda: «Scudetto conteso fino all’ultima giornata»

Giuliano Giannichedda ha fatto il punto della situazione sulla lotta scudetto tra Lazio, Juventus e anche Inter

L’ex biancoceleste Giuliano Giannichedda, intervistato da JuventusNews24.com, ha detto la sua sulla corsa scudetto tra Juventus, Lazio e Inter.

«Adesso la situazione è molto strana. Bisogna vedere come parte l’Inter, come parte la Lazio, anche a livello fisico, poi si vedrà. A mio parere lo Scudetto verrà conteso fino all’ultima giornata: l’Inter darà filo da torcere fino alla fine, visto che nelle prime giornate ha delle partite diciamo abbordabili. Un passo falso di Juve e Lazio permetterebbe ai nerazzurri di rientrare in corsa. Io vedo sempre leggermente avvantaggiata la squadra di Sarri, sia per i punti in classifica e sia per lo scontro diretto da disputare in casa contro la Lazio, però ora conta capire come rispondono le squadre a giocare partite così ravvicinate».