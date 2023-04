Bezzi: «Lazio Juventus partita di alto livello, su Cataldi e Immobile...»

Gianni Bezzi ha analizzato la sfida di domani sera all’Olimpico tra Lazio e Juventus: scontro diretto per la Champions League

Intervistato da Radiosei, Gianni Bezzi ha analizzato la gara di domani tra Lazio e Juventus:

LAZIO-JUVENTUS – «Ora tutto dipende dalla Lazio perché davanti ha dieci finali e si comincia dalla Juventus. Il mantenimento di una certa posizione si ottiene con rendimenti alti come quelli del derby e di Monza. La Juventus è un avversario da temere e non dimentichiamo che all’andata ha vinto 3 a 0 e senza penalizzazione sarebbe saldamente al secondo posto. In più – così come la Lazio – ha un rendimento difensivo paragonabile a quello della Lazio. Partita di grandissimo livello insomma. Mi sorprenderei se questa fosse una partita dai molti gol. Sono entrambe squadre che giocano cortissime, in una trentina di metri».

IMMOBILE – «Poi c’è l’argomento Immobile: non sappiamo se scenderà in campo dal primo minuto e in quali condizioni comunque giocherà. Il rendimento dell’attacco con Anderson di punta e senza Immobile – leggendo i numeri – è stato seppur di poco persino superiore a quello con Immobile».

CATALDI – «Penso che domani la Lazio dovrebbe partire con Cataldi e poi decidere in corsa. Vecino è più da battaglia e a seconda di come possa mettersi la partita potrebbe essere prezioso a match in corso. Cataldi merita la titolarità e spero torni a essere incisivo sulle punizioni. Mi aspetto invece un altro step di crescita da Milinkovic che a Monza ha fatto bene e che spero non sia distratto dalle sue vicissitudini contrattuali che ancora non abbiamo ben chiaro come finiranno».