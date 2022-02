Donnarumma sicuro: «Andremo in Qatar, il Portogallo non ci fa paura»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e dell’Italia campione d’Europa, ha parlato degli spareggi per i Mondiali in Qatar di dicembre

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e dell’Italia, ha parlato anche degli spareggi di marzo per la qualificazione a Qatar 2022. Le sue parole:

«È mancato il gol. Potevamo forse fare di più, ma sono convinto che andremo al Mondiale, perché tutti sanno che gruppo siamo e come reagiamo nei momenti difficili. Ci può stare che dopo la vittoria all’Europeo sia mancato qualcosa, ci sia stata un po’ di difficoltà, ma ne usciremo, andando in Qatar. Portogallo? Non ci fa paura nessuno».