Juve Lazio, Rocchi sul gol di Vlahovic: «Giusto convalidarlo, ecco perchè»

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha spiegato la decisione di convalidare il primo gol di Vlahovic in Juve-Lazio

Rocchi, designatore degli arbitri, nel corso della prima puntata di Open Var su Dazn ha spiegato l’episodio del primo gol di Vlahovic in Juve–Lazio.

«Una decisione complessa da valutare nonostante la tecnologia importante che abbiamo. Irrati ha cercato la verità, cerca in tutti i modi una camera che può dargli la certezza. Non avendo la certezza, concede il gol. Si tratta di un’immagine analizzata con lo strumento del fuorigioco, ma che non utilizzeremo sul gol-non gol. Volevamo una prova ulteriore che il pallone fosse di poco in gioco”. Nelle immagini si sente infatti il var Massimiliano Irrati dire a Maresca che “il pallone sembra al limite. Dammi le EPTS, non c’è evidenza, perché la prospettiva non c’è. Le camere son queste, andiamo avanti. Il gol è regolare, puoi riprendere il gioco».