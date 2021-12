Padovan: «Il quarto posto è chiuso a Roma, Juve e Lazio»

Giancarlo Padovan, negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul campionato. Ecco Le parole del giornalista sulla Lazio

DICHIARAZIONI – «Credo ancora allo scudetto del Napoli. Era un mio pronostico ad inizio anno. La classifica non estromette il Napoli dalla corsa, ha una grande chance domenica sera a Milano contro il Milan per rilanciarsi. Invece, se dovessi sciogliere una squadra nordica, sceglierei l’Atalanta perché mi impressiona questo suo ciclico essere lì davanti. Prima o poi l’anno buono verrà, potrebbe essere questo. La Juventus con 5 piccole ha fatto 2 punti anziché 15, mentre l’Inter non perde un punto se non con la Sampdoria. Ha perso poi a Roma con la Lazio che non è una squadra piccola. C’è un vecchio detto: “lo scudetto lo si vince con le grandi e lo si perde con le piccole”. L’Inter non lo perde con le piccole. Se lo perderà – cosa da dimostrare – lo perderà con gli scontri diretti. L’Inter ha l’attacco più forte, ci possono essere annate in cui si vince anche grazie ai gol. L’Inter però ha pure una difesa solidissima. Se dovessi spendere un penny, l’Inter diventa campione d’inverno. Il quarto posto è chiuso a Roma, Juve e Lazio. Fanno bene a crederci, ma lo chiudo anche alla Fiorentina. Quelle 4 vanno, forse l’ordine alla fine sarà diverso, ma vanno».