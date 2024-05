Oddi si emoziona: «Il 12 maggio data più BELLA della mia vita! Ricordo...»

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, ha ricordato il 12 maggio 1974, giorno dello storico primo scudetto biancoceleste

Intervistato da Leggo, Giancarlo Oddi, ex Lazio, ha ricordato con emozione il giorno dello scudetto del 1974:

PAROLE – «È stato il giorno più bello della mia vita, non avrei mai pensato che dopo tutto questo tempo ci saremmo ritrovati per festeggiare insieme. Ero consapevole che avevamo compiuto una impresa ma arrivarci così mi lascia senza parole. Spero che domenica si riesca a replicare quell’atmosfera perché il tifoso non ha mai abbandonato la squadra nonostante i risultati attuali. Riviviamo insieme quelle emozioni, le ho vissute con i miei genitori e ora me le godo con la mia famiglia».