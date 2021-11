Giampiero Galeazzi, aperta la camera ardente al Campidoglio

Aperta nella mattinata di oggi la camera ardente per ricordare e omaggiare Giampiero Galeazzi, scomparso negli scorsi giorni

Aperta nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11.30, la camera ardente per ricordare e omaggiare Giampiero Galeazzi, scomparso negli scorsi giorni all’età di 75 anni.

L’accesso sarà possibile fino alle ore 18. I funerali del noto tifoso biancoceleste e giornalista Rai si svolgeranno in forma privata in modo da consentire alla moglie Laura e ai figli Gianluca e Susanna di salutare per l’ultima volta il loro amatissimo marito e padre nell’intimità del loro dolore.