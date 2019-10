Giacomo Ferri: «La Lazio non è costante ma che attaccante Immobile…»

Giacomo Ferri ha presentato Lazio-Torino

Giacomo Ferri, ex difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della sfida di domani sera contro la Lazio. Ecco le parole del classe ’59 di Crema.

LAZIO-TORINO – «Con la Lazio sarà una partita importante. La Lazio manca di continuità, ha Immobile che è un cannoniere vero. Lo spirito granata ci deve essere. Ci sono giocatori che hanno questa caratteristica ma bisogna tirarle fuori in campo. E’ venuto anche un po’ a mancare il mercato. Verdi e Laxalt non hanno inciso. Da Verdi soprattutto ci si aspettava di più. Il Torino ora deve provarci o puoi trovarti in una situazione particolare. Con La Lazio serve una partita di spessore o ci si troverà di nuovo in una situazione difficile».