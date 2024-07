Giaccherini: «La Lazio sta facendo un buon mercato. Baroni? Si merita questa possibilità». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato la situazione in casa Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «La Lazio sta facendo un buon mercato. Ha preso un allenatore secondo me molto bravo e preparato. Si merita questa possibilità. Il Lecce e il Verona di Baroni mi sono piaciuti tantissimo. Un allenatore che non cerca alibi o scuse, ma gioca con il materiale che ha a disposizione. Secondo me è un grande maestro di calcio ».