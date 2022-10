Giaccherini: «Lazio più squadra dell'Atalanta. Senza Immobile...»

Emanuele Giaccherini ha parlato prima del fischio d’inizio di Atalanta-Lazio: le sue parole a DAZN

PAROLE – «Oggi è una partita tra due squadre con filosofie diverse, l’Atalanta è uomo contro uomo mentre la Lazio gioca più di squadra. Sarà una partita ricca di argomenti. Vice Immobile? Con lui la Lazio vince il 48% delle partite, possiamo parlare dei gol ma io mi soffermerei sulla leadership, è l’uomo su cui la Lazio si appoggia. Bisognerà cambiare modo di attaccare, con lui si andava più in profondità. Felipe Anderson assomiglia per certi versi a Immobile, l’ha detto anche Sarri ma bisogna vedere come si adatterà».