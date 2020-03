Giaccherini: «Non credevo ad una Lazio così: i quattro tenori e una grande difesa»

Giaccherini, l’ex giocatore di Juventus e Napoli e oggi al Chievo si è complimentato per la stagione che sta facendo la Lazio

Sono tantissimi i complimenti che la Lazio ha ricevuto in questi mesi grazie a quanto fatto vedere sul campo. Anche Giaccherni, ex Juve e Napoli, ha detto la sua in merito sulle colonne de il Corriere dello Sport.

«Immaginavo la Juve davanti e l’Inter dietro, non credevo invece ad una Lazio così. Quella non solo dei quattro tenori, non solo di Immobile, MIlinkovic, Luis Alberto e Correa ma anche di Acerbi e di una grande difesa».