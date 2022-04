Ghedin: «Il telaio della Lazio è buono ma serve qualche pedina in più»

Pietro Ghedin, ex difensore della Lazio, ha parlato a TMW Radio della stagione dei biancocelesti. Le sue dichiarazioni

SARRI – «Penso che Sarri possa farcela ad entrare in Europa, c’è anche la Fiorentina che sta facendo molto bene, è una grande sorpresa. E visto che sono pure ex viola fa piacere che stia facendo un gran campionato. L’allenatore si è dimostrato molto bravo».

IMMOBILE – «E’ un gran goleador e se non segna in Nazionale non è solo colpa sua. Anche Mancini faceva fatica in azzurro ed era comunque un grande. Immobile nella Lazio ha meccanismi collaudati ed è più facile per lui capire i movimenti, in Nazionale evidentemente è diverso ma è un grande giocatore conclamato».

RINNOVO SARRI – «Sono cose societarie, solo il presidente può dirlo. La Lazio sta facendo comunque bene, Sarri ci sta lavorando da un anno e pian piano si inizia a vedere una crescita».

MERCATO – «Alla Lazio non mancano i giocatori forti, forse serve qualche pedina in più però il telaio è buono».

MILINKOVIC – «E’ da due-tre anni che vogliono venderlo ma Lotito chiede cifra alte. Forse lo venderanno, se non lo vendi ora quando? Ma dipende sempre dai programmi».