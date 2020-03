Norimberga contro Germania Italia: chiesto l’annullamento per il Coronavirus

Norimberga chiede l’annullamento di Germania-Italia a causa dell’Emergenza Coronavirus e dell’eventuale afflusso di tifosi

Norimberga contro Germania-Italia. L’amichevole, in programma per il 31 marzo nella città tedesca, è a rischio: come riferito da Bild, l’amministrazione locale teme un afflusso massiccio di tifosi italiani, provenienti soprattutto dal Nord Italia.

Lo spettro del Coronavirus, quindi, si allarga anche sulla Nazionale: il sindaco di Norimberga ha già fatto richiesto alla federazione tedesca che potrebbe spostare la sede, senza modificare la data. Anche se, la nuova città, dovrebbe comunque sostenere la responsabilità dei rischi.