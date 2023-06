Gentile: «Le qualità ci sono, ma ogni allenatore fa le sue scelte». Le parole del dirigente sportivo e allenatore

Ai microfoni di TMW Radio, Claudio Gentile, ha parlato dell’eliminazione dell’Italia Under21 il cui sogno Europeo si è infranto ai gironi per mano della Norvegia. Le sue parole:

PAROLE– «Le qualità ci sono, ma ogni allenatore fa le sue scelte, li fa giocare a modo suo. La qualità umana c’è eccome, poi se le cose non vanno come si vorrebbe è colpa di qualcuno. E stavolta tocca all’allenatore, che fa scelte in tal senso. Io ricevevo molte pressioni con certi giocatori, alcuni dicevo che non erano ancora maturi e poi chiamavo chi dicevo io. Nei miei due bienni eravamo la squadra che faceva più gol di tutti e ne prendeva di meno. Io prendevo chi era più utile e non i raccomandati, ma ho portato i risultati, all’Europeo e alle Olimpiadi. I giocatori italiani ci sono eccome, solo che a volte prevale più la pressione che il merito ».