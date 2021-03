Gentile: «Immobile-Belotti? Mancini sa cosa fare, loro devono lottare»

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, l’ex difensore Claudio Gentile ha parlato del dualismo tra Immobile e Belotti in Nazionale

La Nazionale Italiana continua a vincere nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Ieri sera, infatti, gli Azzurri di Roberto Mancini hanno battuto per 2-0 la Bulgaria. Di questo match e del dualismo tra Ciro Immobile e Andrea Belotti per la guida dell’attacco ha voluto parlare l’ex difensore della Juventus Claudio Gentile. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio Rai.

«Quella contro la Bulgaria non è stata una partita da elogiare, ma quello che conta veramente è il risultato. Piano piano vedremo come dovrà comportarsi l’Italia per centrare la qualificazione ai Mondiali. Nonostante gli Azzurri stiano facendo bene, c’è bisogno ancora di migliorare, anche perché quando avremo degli impegni più difficili sarà più complicato. La strada, comunque, sembra quella giusta. Dualismo Immobile-Belotti? Mancini ha carattere e sa bene come gestire la situazione: tutti e due devono lottare per conquistare la maglia da titolare e ciò può dargli solamente maggiori motivazioni. Pertanto, non è una cosa negativa».