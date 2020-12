Genoa, colpo in uscita: Rovella ad un passo dalla Juve

Colpo in uscita in casa Genoa: Nicolò Rovella, giovane centrocampista rossoblù, giocherà nella Juve. Le ultime

A pochi giorni dalla sfida con la Lazio, il Genoa è vicinissimo alla chiusura di un colpo in uscita. Si tratta di Nicolò Rovella, che passerà alla Juve. L’operazione verrà definita nelle prossime ore: arriverà in bianconero a titolo definitivo per 10 milioni di euro.

Contro la Lazio, comunque, dovrebbe essere in campo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrebbe rimanere in prestito alla società rossoblù per le prossime due stagioni.