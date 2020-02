Genoa Lazio, Nicola: «Sarà una prova ardua, uno stress test»

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha presentato la gara di domenica contro la Lazio, valida per la 25^ giornata di Serie A

L’appuntamento è fissato per le 12.30 di domenica, allo Stadio Marassi, dove il Genoa accoglierà la Lazio per la venticinquesima giornata di Serie A. Una gara importante per entrambe le compagini: una ha il dovere di rimanere agganciata alla vetta della classifica, l’altra allontanare lo spettro della retrocessione. A La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Grifone ha presentato la gara:

«Quello con la Lazio è uno stress-test: ossia la prova più ardua possibile per valutare dove possiamo arrivare e di quanto dobbiamo ancora crescere. Non è un problema ma un’opportunità. Gli avversari? Cerco di limitare i loro punti di forza e di capire come possiamo colpire. Prepariamo i giocatori ad affrontare le costanti di gioco, le situazioni che si ripetono più spesso».