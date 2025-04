Genoa Lazio, Vieira: «Arriveranno arrabbiati dopo l’Europa League, ma noi saremo pronti!»

Genoa Lazio, alla vigilia del match il tecnico dei rossoblù Patrick Vieira ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida: le sue parole

Il tecnico rossoblù Patrick Vieira ha voluto caricare la propria squadra in vista della sfida prevista allo stadio Luigi Ferraris Genoa Lazio. Tale match sarà importante per capire quale sarà al collocazione dei genovesi nella classifica di Serie A che proveranno a sovvertire i dati accumulati negli ultimi 10 anni che vedono i rossoblù nei panni della preda preferita degli aquilotti. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa in vista del match di domani:

«Serviranno intensità, aggressività e organizzazione. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti! La Lazio arriverà arrabbiata dopo l’Europa League, ma noi saremo pronti!».