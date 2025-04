Genoa Lazio, arrivano dei cambi di strategia per Baroni? Le ultime in vista della sfida del Ferraris

Genoa Lazio, biancocelesti tornano in campo per prepararsi ad affrontare la squadra di Vieira: ecco cosa filtra sulla formazione

domani sera, se tutto andrà bene, scenderanno in campo Genoa Lazio per affrontarsi in una importante sfida di Serie A. I biancocelesti arrivano nel capoluogo ligure non senza problemi in quanto, dopo aver svolto la rifinitura pasquale, gli uomini di Baroni oggi si impegneranno in un nuovo allenamento prima di partire nuovamente alla volta di Genova.

A rimanere in dubbio per il match del Ferraris è Dele-Bashiru il quale domenica non ha preso parte alla sessione e che Baroni spera di poter recuperare in tempo per la sfida.