Genoa Lazio, dai gol degli ex alle vittorie al Marassi: le statistiche del match

Lazio, il Marassi è da sempre lo zoccolo duro dei biancocelesti che tenteranno il tutto e per tutto per ottenere la vittoria

Si giocherà fra poco il match fra Genoa e Lazio allo Stadio Marassi, in programma all 12:30. Il campo ligure è da sempre un ostacolo per i capitoli che oggi potranno contare soprattutto sulla spinta dei 4000 tifosi laziali che seguiranno il match dagli spalti. Ecco di seguito tutte le statistiche del match:

Sono 98 le partite disputate tra Lazio e Genoa in Serie A, con 37 vittorie del Genoa, 35 della Lazio, mentre 26 sono i pari.

Negli ultimi 9 precedenti tra Serie A e Coppa Italia, 7 vittorie della Lazio e 2 del Genoa: nella sfida d’andata la Lazio ha vinto 4-0 all’Olimpico contro il Genoa di Andreazzoli.

Nell’ultimo precedente a Marassi del 17 febbraio 2019 si è imposto il Genoa per 2-1.

I precedenti tra Inzaghi e Nicola sono 2, con un bilancio di una vittoria a testa: I due incontri sono relativi alla stagione 2016-17 quando Nicola allenava il Crotone: all’andata si impose la Lazio 1-0, al ritorno fu 3-1 per il Crotone.

Inzaghi affronterà per la nona volta i liguri e i numeri dicono 5 vittorie, 2 ko e un pareggio.

Ciro Immobile ritroverà il Genoa con cui ha giocato nel 2012-13 collezionando 33 presenze e 5 gol. Da avversario, tra campionato e Coppa Italia, ha 9 reti all’attivo, di cui 3 firmate con la maglia del Torino.

Oltre a Ciro ha punito 3 volte il Genoa Sergej Milinkovic.

Bilancio di 2 gol al Grifone per Caicedo, 1 per Luis Alberto, Parolo, Bastos e Radu.

Luis Alberto nell’aprile 2017 ha segnato in casa del Genoa la sua prima rete con la maglia della Lazio firmando il 2-2 al fotofinish.

Nel Genoa militano tre ex come Marchetti, Behrami e Pandev, che ha punito la Lazio 6 volte da avversario.

Un gol per Criscito e Sanabria contro i biancocelesti nell’ultimo precedente a Marassi.