Genoa Lazio, la sfida decisa da Luis Alberto: centrata l’ottava vittoria in trasferta in questo campionato. I dettagli

La firma di Luis Alberto per espugnare Genova. La Lazio vince in casa del Genoa e conquista tre punti importanti per la classifica.

La squadra di Tudor ha così centrato l`ottava vittoria in trasferta in questo campionato, raggiungendo questa cifra per l`ottava stagione consecutiva (dal 2016/2017, ndr).

Complessivamente, si è trattato del 13° successo, su 56 gare di Serie A, in casa del Genoa. Come riportano i canali ufficiali del club.