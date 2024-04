Verso Genoa Lazio, Gilardino perde due giocatori per infortunio: le ultime sul match di Serie A in programma venerdì 19 aprile

Venerdì 19 aprile alle ore 18:30 andrà in scena l’anticipo di Serie A tra Genoa e Lazio. Per l’occasione Gilardino non avrà a disposizione Bani e Messias, entrambi usciti malconci dalla sfida di ieri contro la Fiorentina.

Tutti e due i giocatori rossoblù hanno avuto problemi agli adduttori e dovranno svolgere gli esami strumentali. Le sensazioni, però, non sono positive.