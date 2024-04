Genoa Lazio, Tudor trema! Un TITOLARISSIMO si ferma, cosa è successo

Genoa-Lazio, Tudor trema in vista della sfida di venerdì pomeriggio: in allenamento si è fermato Adam Marusic

Come riporta Il Messaggero, potrebbe esserci un’importante tegola in casa Lazio in vista della sfida di venerdì pomeriggio sul campo del Genoa, gara fondamentale per bissare la vittoria ottenuta contro la Salernitana.

Marusic, in campo per 317 minuti su 360 da quando è arrivato Tudor, ha alzato bandiera

bianca per un affaticamento ed è da valutare per il match di venerdì contro la squadra di Gilardino.