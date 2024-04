Genoa Lazio, la protesta dei tifosi rossoblù contro la Lega: il motivo. Il comunicato della Gradinata Nord

La Gradinata Nord del Genoa ha attaccato la Lega Serie A tramite un comunicato per l’orario delle partite contro Fiorentina e Lazio. La squadra di Gilardino, infatti, giocherà questo lunedì (15 aprile) alle 18:30 contro la Viola e poi il prossimo venerdì (19 aprile) alle 18:30 contro i biancocelesti. Di seguito la nota.

COMUNICATO– «Evidentemente ritengono che a Genova non lavori nessuno. Chi decide gli orari e i giorni ormai pare evidente che sia senza ritegno. Nessun rispetto per i tifosi del Genoa, un totale asservimenti alle televisioni che programmano un campionato in funzione dei loro palinsesti. Insomma, una vergogna senza se e senza ma. Per questa trasferta vale la pena fare l’ennesimo sacrificio, l’ennesima prova d’amore della Nord al seguito del Grifone. Il campionato non è ancora finito e fino all’ultimo vogliamo dimostrare a tutti chi sono i Genoani, continuiamo a dare spettacolo e facciamo parlare ancora una volta di noi »