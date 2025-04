Genoa Lazio, ecco quante volte Vieira ha incontrato i capitolini. I precedenti

Condividi via email

Genoa Lazio, in vista della partita di stasera con i biancocelesti ripercorriamo i precedenti di Vieira contro la squadra capitolina

Dopo il Bodo, per la Lazio è già tempo di proiettarsi al campionato e lo farà stasera al Ferraris contro il Genoa di Vieira per non perdere terreno Champions.

A proposito di Vieira, per il tecnico francese è il primo incrocio in carriera da allenatore con i biancocelesti, mentre da calciatore 5 vittorie 5 pareggi e 1 sola vittoria per le aquile