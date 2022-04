Genoa Lazio, partita speciale per Strakosha: 202 presenze come Pulici

Partita speciale per Thomas Strakosha contro il Genoa: il portiere eguaglierà Pulici con 202 presenze con la Lazio

Piccolo appuntamento con la storia per Thomas Strakosha. Il portiere albanese domenica contro il Genoa toccherà le 202 presenze con la maglia della Lazio, eguagliando una leggenda come Pulici.

Il portiere salirà al 5° posto all time tra gli estremi difensori laziali, raggiungendo le presenze del portiere del primo scudetto. Il contratto di Strakosha è in scadenza, chissà se rimarrà per continuare la scalata. La prossima stagione potrebbe sorpassare Peruzzi e forse Sclavi; per superare Cei e anche il leader Marchegiani ce ne vorrebbero almeno altre 3.