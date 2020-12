Genoa Lazio, Pandev ha il dente avvelenato: Lazio la vittima preferita in A

Genoa Lazio, c’è un ex dal dente avvelenato tra i rossoblu

La sfida tra Genoa e Lazio opporrà ai capitolini un ex biancocelestre, l’allenatore del Grifone Davide Ballardini, che all’ombra del Colosseo ha vinto una Supercoppa italiana. Ma l’ex a costituire uno spauracchio sarà l’intramontabile Goran Pandev. Il classe 1983 ha indossato la casacca delle aquile dal 2004 al 2010 (159 presenze e 48 reti in Serie A), costituendo anche il miglior marcatore dell’ultima partecipazione della Lazio alla UEFA Champions League nella stagione 2007/2008 agli ordini di mister Delio Rossi. Non rimasto in buoni rapporti con la società, il macedone da quando ha lasciato la Lazio ,ha segnato cinque reti in campionato ai biancocelesti, che sono la vittima preferita del centravanti: contro nessuna squadra ha realizzato più marcature in carriera. Domenica dovrebbe partire dalla panchina, ma sarà un osservato speciale per la banda di Simone Inzaghi.