Genoa Lazio, le probabili formazioni della squadra di mister Nicola e quella di Inzaghi in vista del match di domenica

Genoa e Lazio si sfideranno nel match di domenica in programma alle 12:30 a Marassi. In casa Lazio i dubbi di formazione riguardano soprattutto la fascia destra dove Inzaghi dovrà scegliere tra Lazzari e Marusic, ma anche chi prenderà il posto dello squalificato Luiz Felipe in difesa tra Patric e Bastos. Dubbi anche su chi sarà in tandem con Immobile in attacco tra Correa e Caicedo.

Scelte invece quasi obbligate per Nicola che però ha recuperato tre pedine molto importanti: Pandev, Behrami e Schone.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Souamaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola

Indisponibili: Lerager, Radovanovic, Romero, Ghiglione

Squalificati: Sturaro

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Lulic

Squalificati: Luiz Felipe