Genoa, buone notizie per Nicola: recuperano in tre per domenica

Genoa, tre recuperi importanti tra le fila dei rossoblu in vista del match di domenica contro la Lazio di Inzaghi

Buone notizie in casa Genoa in vista del match di domenica contro la Lazio. Il tecnico Nicola può infatti tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il recupero di alcuni giocatori fondamentali.

Sembra infatti che Behrami, Pandev e Schone stringeranno i denti e faranno di tutto per esserci domenica. Il primo dovrebbe partire dal primo minuto mentre gli altri due saranno due carte che l’allenatore potrà giocarsi a partita in corso. Out invece Sturaro, squalificato, Radovanovic, Ghiglione, Lerager e Romero​​.