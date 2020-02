Genoa Lazio, dove vedere la partita in TV e streaming

Genoa Lazio, dove vedere il match di Marassi in programma domenica 23 febbraio alle 12:30

Domenica 23 febbraio la Lazio di mister Inzaghi sarà impegnata nel lunch match a Marassi contro il Genoa. Per chiunque non potesse vederla direttamente allo stadio il match sarà disponibile su Dazn per chi ha l’abbonamento. Il canale, per chi invece ha il pacchetto con Sky, sarà il 209.

La gara potrà essere visibile anche in streaming per pc, tablet e smartphone anche tramite l’applicazione di di SkyGo che di Dazn.